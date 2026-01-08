Lionel Messi cuando se retire: ‘Me gustaría tener mi propio club’

Lionel Messi preferiría convertirse en propietario de un club en lugar de ser técnico cuando deje de ser jugador, afirmó el astro argentino.

En octubre, Messi firmó una extensión de contrato por tres años con el Inter Miami que lo ataría con el actual campeón de la MLS hasta la temporada 2028. Messi cumplirá 39 años el próximo junio, en medio de la Copa del Mundo que se espera dispute con la campeona defensora Argentina.

“Técnico la verdad que no me veo, mánager me gusta, pero si te tengo que decir una de las tres me gustaría ser el propietario”, manifestó Messi al canal de streaming Luzu TV en una entrevista grabada en diciembre que se emitió el martes por la noche.

“Me gustaría poder tener mi propio club, poder hacerlo crecer, arrancar desde abajo y poderle dar la oportunidad a los chicos, a la gente de que crezcan y hacer un club importante”, sostuvo. “Si tengo que elegir por donde eso es lo que más me llamaría”.