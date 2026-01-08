Deportes - 08/1/26 - 12:00 AM

Lionel Messi cuando se retire: ‘Me gustaría tener mi propio club’

Por: Estados Unidos Internet -

Lionel Messi preferiría convertirse en propietario de un club en lugar de ser técnico cuando deje de ser jugador, afirmó el astro argentino.

En octubre, Messi firmó una extensión de contrato por tres años con el Inter Miami que lo ataría con el actual campeón de la MLS hasta la temporada 2028. Messi cumplirá 39 años el próximo junio, en medio de la Copa del Mundo que se espera dispute con la campeona defensora Argentina.

“Técnico la verdad que no me veo, mánager me gusta, pero si te tengo que decir una de las tres me gustaría ser el propietario”, manifestó Messi al canal de streaming Luzu TV en una entrevista grabada en diciembre que se emitió el martes por la noche.

“Me gustaría poder tener mi propio club, poder hacerlo crecer, arrancar desde abajo y poderle dar la oportunidad a los chicos, a la gente de que crezcan y hacer un club importante”, sostuvo. “Si tengo que elegir por donde eso es lo que más me llamaría”.

Te puede interesar

Luis Enrique dejaría al París Saint Germain

Luis Enrique dejaría al París Saint Germain

 Enero 07, 2026
Azulejos presentan a su gran fichaje

Azulejos presentan a su gran fichaje

Enero 07, 2026
Invicto Ángel Bethancourt destaca en cartilla de Master Promotions

Invicto Ángel Bethancourt destaca en cartilla de Master Promotions

Enero 07, 2026
Chelsea contrata a técnico Liam Rosenior

Chelsea contrata a técnico Liam Rosenior

Enero 07, 2026
Baloy está satisfecho con rendimiento de sus jugadores

Baloy está satisfecho con rendimiento de sus jugadores

 Enero 07, 2026

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Matan a joven desde un auto en marcha. Hay otro herido

Matan a joven desde un auto en marcha. Hay otro herido

Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Capturan conductor cómplice de asalto frustrado en Los Nogales

Capturan conductor cómplice de asalto frustrado en Los Nogales
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Bolota critica a Trump, lanza pulla al embajador gringo y recibe respuesta

Bolota critica a Trump, lanza pulla al embajador gringo y recibe respuesta