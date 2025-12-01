Deportes - 01/12/25 - 12:00 AM

Lionel Messi y Thomas Müller se reencuentran en final de la MLS

Por: Florida EFE -

Thomas Müller sabe exactamente lo que es enfrentarse a Lionel Messi con un trofeo de por medio.

Y también sabe lo que se necesita para ganar en esos momentos.

La gran final de la MLS 2025 — Messi e Inter Miami contra Müller y los Vancouver Whitecaps — va a generar algunas comparaciones por la presencia de dos actores de la definición de la Copa del Mundo 2014 y los cuartos de final del Mundial 2010 entre Argentina y Alemania.

Alemania, con Müller, salió victorias en ambas citas. Messi jugó en esos partidos para Argentina, al igual que el entrenador de Inter Miami, Javier Mascherano. Todos se encontrarán nuevamente el sábado en Fort Lauderdale, con Müller seguramente sabiendo que enfrentarse a Messi no significa automáticamente una derrota.

