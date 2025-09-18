Liverpool se impuso en la agonía

El Liverpool encontró otro gol decisivo in extremis para vencer 3-2 al Atlético de Madrid en su primer encuentro de la fase principal de la Liga de Campeones de la UEFA.

Virgil van Dijk, el capitán de Liverpool, se elevó para meter un impecable cabezazo en el segundo minuto del descuento, con lo que los Reds doblegaron al Atlético de Madrid cuando parecía que el equipo inglés iba a desperdiciar una ventaja de dos goles conseguida en cuestión de seis minutos.

Liverpool parecía tener liquidado el duelo ante el Atlético tras los madrugadores goles de Andy Robertson y Mohamed Salah, quien definió con categoría. Pero un doblete de Marcos Llorente, en los descuentos de la primera parte y los 81 minutos, enchufó a los colchoneros.

Por su lado, el PSG aplastó en casa 4-0 al Atalanta de Italia y tuvo el lujo de que un penal desperdiciado por Bradley Barcola no importara mucho al final.

“Es un placer ver una actuación así. Creo que nuestros aficionados pueden estar contentos”, dijo el entrenador del PSG, Luis Enrique.

Bayern Múnich e Inter de Milán ganaron sus respectivos partidos de revancha de finales pasadas —contra Chelsea y Ajax, respectivamente—, mientras que los debutantes Bodo/Glimt y Pafos impresionaron con sufridos empates como visitantes.