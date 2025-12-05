Deportes - 05/12/25 - 12:00 AM

¡Llegó el día! Panamá sabrá hoy sus rivales de grupo en Mundial 2026

Por: Joel Isaac González joel.gonzalez@epasa.com -

Llegó el día. Panamá sabrá hoy cuáles serán sus tres rivales de la fase de grupos del Mundial 2026 cuando se realice el sorteo de la máxima cita del balompié, que tendrá como sede Estados Unidos, México y Canadá.

El esperado acto se realizará a partir de las 12 mediodía en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas de Washington D. C., donde el gobierno panameño y la Federación Panameña de Fútbol (FPF) tendrán sus representantes.

Para el sorteo, Panamá estará en el bombo 3 junto a Noruega, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Catar, Arabia Saudí y Sudáfrica.

En el bombo 1 estarán Canadá, México, Estados Unidos, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania.

En el bombo 2 estarán Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, RP de Irán, República de Corea, Ecuador, Austria y Australia, mientras que en el bombo 4 estarán Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curazao, Haití, Nueva Zelanda, los cuatro clasificados de la repesca europea y los otros dos clasificados del torneo Intercontinental de la FIFA.

Panamá, por pertenecer a Concacaf, no podrá estar encuadrada en su grupo con ninguna otra nación de su área: Estados Unidos, México, Canadá, Curazao, Haití, además de Surinam y Jamaica en caso de que clasifiquen en el Torneo Intercontinental.

Cada grupo contará con al menos una y como máximo dos selecciones de la UEFA. Por lo tanto, cuatro de los doce grupos contarán con dos de las 16 selecciones de la UEFA (incluidas las cuatro plazas de las eliminatorias de clasificación europeas).

