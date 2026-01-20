Los Rams y Seahawks disputarán pase al Súper Bowl

Deportes - 20/1/26 - 12:00 AM

Matthew Stafford y Los Angeles Rams sobrevivieron a un pase increíble de Caleb Williams que forzó el tiempo extra, y vencieron 20-17 a los Chicago Bears para avanzar al Juego por el Campeonato de la Conferencia Nacional.

Harrison Mevis pateó un gol de campo de 42 yardas en el tiempo extra después de que Kam Curl interceptara un pase profundo de Williams en la primera posesión de los Bears en la prórroga.

Stafford completó un pase de 16 yardas a Puka Nacua para llevar a los Rams a la zona de gol de campo y preparar a Mevis para sentenciar el partido.

Fue rodeado por sus compañeros mientras una multitud en el estadio que antes estaba animada observaba casi en silencio.

Los Rams (14-5) visitarán a sus rivales de la División Oeste de la NFC, Seattle Seahawks, el próximo domingo en su primer viaje a la Final de Conferencia desde que el equipo de 2021 ganó el Super Bowl. Los Seahawks vencieron 41-6 a los San Francisco 49ers el sábado.

Los Angeles ganaba 17-10 en el último minuto y los Bears enfrentaban una cuarta y cuatro desde la yarda 14 cuando Williams retrocedió para evitar la presión y lanzó el balón a Cole Kmet para el touchdown del empate con 18 segundos restantes. Aunque oficialmente fue un pase de 14 yardas, el balón viajó 51.2 yardas en el aire, de acuerdo con las Next Gen Stats de la NFL.

Williams lanzó para dos touchdowns pero fue interceptado tres veces con los Bears (12-7), quienes lograron una serie de victorias improbables bajo el entrenador en jefe de primer año Ben Johnson, pero esta vez se quedaron cortos.

