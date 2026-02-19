Deportes - 19/2/26 - 12:00 AM

Jonathan Miniel se alista para el próximo reto de su carrera

El prospecto panameño enfrentará a su compatriota John Valencia en el pleito estelar de la función que se realizará el 14 de marzo y que es organizada por las empresas Master Promotions y Guantes de Acero.

 

Por: Joel Isaac González joel.gonzalez@epasa.com -

El sábado 14 de marzo volverá a los tinglados el prospecto capitalino Jonathan ‘Alta Gama’ Miniel, quien enfrentará al darienita John Valencia en el combate estelar de la función ‘Boxeo Bajo las Estrellas’ en los Jardines del Hotel El Panamá.

El evento, organizado por las empresas Master Promotions y Guantes de Acero, tiene programado el pleito entre Miniel y Valencia en la categoría de las 140 libras (superligero).

Miniel, invicto en nueve combates (8 KO), buscará derrotar a Valencia para seguir escalando en su novel carrera profesional.

Rigoberto Garibaldi, entrenador de Miniel, aseguró que su pupilo ha cumplido estrictamente con el plan de trabajo y actualmente se encuentra concentrado para el compromiso.

Garibaldi anunció que el combate de Miniel será dedicado a Omar Acosta, director de Deportes de la Alcaldía de Panamá, dirección que ha apoyado al púgil para este compromiso.

En el pleito coestelar de la función y en el que estará en disputa el campeonato Latino Súper Mosca CMB, el panameño Ángel Bethancour se medirá al venezolano Miguel “Valerito” Ramos.

También verán acción en el programa la sensación japonesa, Yuki “El Tigre” Azaka, los panameños Alexander Durán, Eliecer Arcia, Eduar Martínez, Yardiel Rodríguez y los debuts del laureado colonense Moisés Yoav Rodríguez y el tico Americano Seth Durán.

