Luis Mejía: ‘Tenemos que asumir estos partidos con gran responsabilidad

El portero Luis ‘manotas’ Mejía, jugador designado para hablar con la prensa en el día de ayer, destacó la importancia de los encuentros que sostendrán de visitante ante Sudáfrica hoy viernes y el martes 31 de marzo.

Mejía elogió el nivel de los equipos africanos y aclaró lo importante que será tomar ambos partidos con la responsabilidad necesaria, pensando en el debut mundialista frente a Ghana, el próximo 17 de junio en Toronto.

“Sabemos que son dos partidos que nos van a ayudar muchísimo, enfrentar a una confederación africana que sabemos que son rivales difíciles, así que tenemos que asumir estos partidos con gran responsabilidad”, explicó el guardameta del club Nacional, de Uruguay.

El partido de hoy está programado para las 12 mediodía (hora de Panamá) en el Moses Mabhida Stadium de la ciudad de Durban, Sudáfrica y el mismo será transmitido en vivo por RPC y TV Max.

El segundo encuentro de fogueo será el martes 31 de marzo en el DHL Stadium, en Ciudad del Cabo, Sudáfrica, a las 12:30 mediodía (hora de Panamá).

Para el partido de hoy viernes se esperan alrededor de 25 mil aficionados en un estadio con capacidad para 55 mil.

Una vez finalizado el encuentro, la escuadra panameña viajará mañana sábado rumbo a la ciudad sede del segundo encuentro (Ciudad del Cabo) para preparar todo de cara al segundo amistoso.