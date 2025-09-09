Luka Modric acerca a Croacia a otro mundial

La Croacia de Luka Modric dio un paso de gigante en su camino hacia el Mundial de 2026 de Estados Unidos, México y Canadá, tras golear a la selección de Montenegro por 4-0 y conseguir la cuarta victoria en cuatro partidos en su grupo de clasificación.

El exjugador del Real Madrid, que actualmente milita en el Milán, lideró al conjunto que dirige Zlatko Dalić con la asistencia del 1-0 (Kristijan Jakic). El segundo tanto lo anotó Andrej Kramaric, el tercero fue obra de Lovro Majer y el cuarto de Ivan Perisic.