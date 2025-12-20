Lula: Mercosur está a la espera de la UE; en la región avanza con Panamá

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmó este sábado en la cumbre del Mercosur que mientras espera que la Unión Europea demuestre voluntad política para firmar un acuerdo comercial, el bloque sudamericano seguirá trabajando con otros socios.



"Los líderes europeos nos pidieron más tiempo para discutir medidas adicionales. Ayer dijeron que su expectativa era firmar el acuerdo a mediados de enero. Sin voluntad política no será posible concluir unas negociaciones que se arrastran hace 26 años", afirmó el líder brasileño.



Lula, en su condición de actual presidente temporal del Mercosur, afirmó que programó la Cumbre del Mercosur este 20 de diciembre en la ciudad brasileña de Foz de Iguazú a petición de las propias autoridades europeas debido a que la intención era firmar el acuerdo en esta fecha.



"Todos sabíamos de la posición contraria histórica de Francia, pero en la última semana surgió un problema con la primera ministra de Italia (Giorgia Meloni), que no era un problema con el acuerdo de Mercosur sino de distribución de ayudas para los productores agrícolas en la Unión Europea", explicó el mandatario.



El gobernante agregó que Meloni le dijo que no tenía condiciones de apoyar el acuerdo por presiones de los agricultores italianos pero que esa situación podría ser resuelta en poco tiempo.



"Si ella (Meloni) está lista para firmar, no hay posibilidad de que Francia, aislada, impida la firma del acuerdo. Espero que el acuerdo sea firmado lo antes posible en Paraguay. Vamos a hacer fuerza para que eso ocurra para el bien de nuestra asociación y para el bien del multilateralismo", agregó.



Lula dijo que el Mercosur está listo para firmar y que incluso aceptó la adopción de cuotas para sus productos agropecuarios por parte de la Unión Europea y de mecanismos de salvaguardia, aunque se reservó el derecho a aplicar medidas de reciprocidad.



"Llegó a nuestra manos la oportunidad de enviarle al mundo un mensaje importante en defensa del multilateralismo, pero desafortunadamente Europa aún no se decidió", afirmó.



Apuntó que, mientras espera un avance de Europa y ante las medidas proteccionistas adoptadas por varios países en el último año que amenazan el comercio internacional, el Mercosur busca otros mercados.



"Cuando las puertas se cierran en unos lugares, se abren en otros. El mundo busca al Mercosur. Vamos a buscar asociaciones que serán clave para la resiliencia de nuestras economías", dijo.



Entre los posibles socios citó el avance de las negociaciones con Emiratos Árabes Unidos y con Canadá.



Agregó que el Mercosur también negocia un acuerdo para ampliar sus relaciones con India y otro de preferencias arancelarias con Vietnam.



"En la región (Latinoamérica) avanzamos con Panamá y retomamos las negociaciones para ampliar nuestros acuerdos con otros países sudamericanos", dijo.



En sus palabras de bienvenida a la ciudad brasileña de Foz de Iguazú, Lula ya había dicho que varios países están interesados en firmar acuerdos comerciales con el bloque sudamericano y que espera que varios sean suscritos en los próximos meses.



"El mundo está ávido por acuerdos con el Mercosur. Espero que tengamos seis meses de buenos acuerdos internacionales", afirmó Lula al recordar que Brasil le transfiere este sábado la presidencia temporal del Mercosur a Paraguay, que la ejercerá en el primer semestre de 2026.