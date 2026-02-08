Sucesos - 08/2/26 - 11:36 AM

Beisbolista colonense muere en triple colisión en la autopista Panamá-Colón

El vehículo en el que iba el deportista se vio involucrado en una triple colisión que tuvo lugar a eso de la 1:30 de la madrugada, en el kilómetro 33 de la autopista Panamá - Colón.

 

Por: Redacción Web -

Panamá-El mundo del deporte colonense está de luto desde ayer, luego de que se reportó la muerte del beisbolista Fernan Enrique Zúñiga Ábrego, de 30 años, en medio de un accidente de tránsito en la autopista Alberto Motta que comunica las provincias de Panamá y Colón.

Lamentablemente, el vehículo en el que iba el deportista se vio involucrado en una triple colisión que tuvo lugar a eso de la 1:30 de la madrugada, en el kilómetro 33 de la autopista Panamá - Colón.

Producto del fuerte impacto entre el sedán de color gris que conducía Zúñiga y dos camionetas blancas, conducidas por hombres de 35 y 60 años, el deportista falleció. Su vehículo se volcó sobre la calzada, dio varias vueltas y quedó con la parte frontal totalmente destruida, lo que ocasionó su muerte.

Las unidades de la Dirección Nacional de Operaciones del Tránsito de la Policía Nacional investigan las causas de este trágico accidente, ya que se descartó que el alcohol esté involucrado, puesto que los otros dos conductores dieron negativo en la prueba con el alcohosensor.

Por su parte, la Liga Provincial de Béisbol de Colón lamentó la muerte de Zúñiga a través de un breve comunicado: “Con profundo pesar, la liga de Béisbol Correcaminos de Colón lamenta el fallecimiento de Fernando Zúñiga, quien formó parte de nuestro equipo. Acompañamos con respeto y solidaridad a sus familiares y seres queridos en este difícil momento, deseándoles fortaleza y consuelo.”
 

 

