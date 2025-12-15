Deportes - 15/12/25 - 12:00 AM

Mahomes sufre grave lesión en eliminación de los Chiefs

Por: Kansas City EFE -

Patrick Mahomes se rompió el ligamento cruzado anterior en su rodilla izquierda mientras intentaba mantener vivas las esperanzas de postemporada de los Chiefs de Kansas City en los últimos segundos de una derrota por 16-13 ante los Chargers de Los Ángeles el domingo, y el equipo dijo que el quarterback estrella estaba considerando opciones quirúrgicas.

Es la lesión más significativa de una carrera superlativa de nueve años para Mahomes, un dos veces Jugador Más Valioso de la NFL que ha llevado a los Chiefs a tres títulos de Súper Bowl y ha llegado al juego de campeonato de la AFC en cada una de sus siete temporadas anteriores como titular de Kansas City.

Este año, los Chiefs ni siquiera llegarán a los playoffs, y Mahomes no volverá al campo hasta algún momento en 2026.

Los Chiefs acababan de cruzar el medio campo con menos de dos minutos por jugar cuando Mahomes se dirigió hacia la línea lateral de Kansas City, luego intentó deshacerse del balón. Fue derribado luego de lanzar un pase por el liniero defensivo de los Chargers, Da’Shawn Hand, y de inmediato se agarró la rodilla izquierda mientras los entrenadores se acercaban a él.

Mahomes finalmente fue ayudado a la carpa azul de lesiones en la línea lateral, pero solo permaneció allí unos momentos. Pronto salió con miembros del personal a cada lado de él, cojeando hacia el vestuario con una toalla blanca sobre la cabeza.

Minutos más tarde, el equipo publicó que el estudio confirmó la lesión de Mahomes de desgarro del ligamento.

Te puede interesar

Un doblete de Raphinha tumba el muro de Osasuna y hace más líder al Barcelona

Un doblete de Raphinha tumba el muro de Osasuna y hace más líder al Barcelona

 Diciembre 13, 2025
Xabi Alonso toma un alivio: podrá contar con Kylian Mbappé

Xabi Alonso toma un alivio: podrá contar con Kylian Mbappé

 Diciembre 13, 2025
Real Madrid tiene ocho bajas para su próximo juego de Liga Española

Real Madrid tiene ocho bajas para su próximo juego de Liga Española

 Diciembre 12, 2025
César Samudio, portero de Panamá, sufre lesión en uno de sus aductores

César Samudio, portero de Panamá, sufre lesión en uno de sus aductores

 Diciembre 12, 2025
Vinícius, 12 partidos sin marcar, silbidos… y segundo máximo goleador

Vinícius, 12 partidos sin marcar, silbidos… y segundo máximo goleador

 Diciembre 12, 2025

Gardner Minshew entró al juego y completó tres pases consecutivos para darle una oportunidad a los Chiefs. Pero fue interceptado por Derwin James en un balón disputado destinado a Travis Kelce con 14 segundos restantes, sellando la barrida de la temporada de los Chargers sobre Kansas City.

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Doble crimen en Caimitillo: sicarios asesinan a un teniente y a un civil

Doble crimen en Caimitillo: sicarios asesinan a un teniente y a un civil
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Encuentran cadáver en descomposición: Familia confirma que es Elvis Ureña

Encuentran cadáver en descomposición: Familia confirma que es Elvis Ureña
Tragedia en manjol de Plaza Amador: obrero muere tras fuerte descarga eléctrica

Tragedia en manjol de Plaza Amador: obrero muere tras fuerte descarga eléctrica
Agente de Senafront muere en accidente de tránsito

Agente de Senafront muere en accidente de tránsito