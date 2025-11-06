Deportes - 06/11/25 - 12:00 AM

Manchester City goleó al Borussia Dortmund

Erling Haaland volvió a acudir a su cita con el gol en su reencuentro contra el Borussia Dortmund para sumar su gol número 27 de la temporada entre club y selección y conseguir una holgada victoria por 4-1 gracias al doblete de Phil Foden y al tanto de Rayan Cherki.

Los de Guardiola, que este domingo reciben la visita del Liverpool, tuvieron que afrontar el duelo con la baja de última hora de Rodrigo Hernández, que sufrió unas molestias físicas que le impidieron sentarse en el banquillo.

Te puede interesar

Quintero, Welch y Fariña, novedades para últimos juegos de Eliminatoria

Quintero, Welch y Fariña, novedades para últimos juegos de Eliminatoria

 Noviembre 06, 2025
Panamá enfrentará a los Yankees y Detroit previo al Clásico Mundial

Panamá enfrentará a los Yankees y Detroit previo al Clásico Mundial

 Noviembre 06, 2025
Argentina presenta su nuevo uniforme

Argentina presenta su nuevo uniforme

Noviembre 06, 2025
Carlos Harvey, una de las incógnitas para el técnico Thomas Christiansen

Carlos Harvey, una de las incógnitas para el técnico Thomas Christiansen

 Noviembre 06, 2025
Suárez es suspendido por patear a rival

Suárez es suspendido por patear a rival

 Noviembre 06, 2025

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Marichely Ruiz podría solicitar su ‘libertad’ a partir de 2032

Marichely Ruiz podría solicitar su ‘libertad’ a partir de 2032
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí