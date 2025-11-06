Manchester City goleó al Borussia Dortmund

Erling Haaland volvió a acudir a su cita con el gol en su reencuentro contra el Borussia Dortmund para sumar su gol número 27 de la temporada entre club y selección y conseguir una holgada victoria por 4-1 gracias al doblete de Phil Foden y al tanto de Rayan Cherki.

Los de Guardiola, que este domingo reciben la visita del Liverpool, tuvieron que afrontar el duelo con la baja de última hora de Rodrigo Hernández, que sufrió unas molestias físicas que le impidieron sentarse en el banquillo.