Panamá define lanzador que abrirá ante los Yankees de Nueva York

Para el encuentro de exhibición, que se realizará el martes 3 de marzo, el pitcher será el derecho Jorge 'Muñeco' García.

 

Joel Isaac González

El derecho Jorge 'Muñeco' García será el lanzador abridor de Panamá para el partido de exhibición que sostendrá nada menos que con los Yankees de Nueva York el martes 3 de marzo.

El encuentro, que servirá de preparación para el Clásico Mundial de Béisbol, se disputará en el estadio George M. Steinbrenner Field, en Tampa, Florida, Estados Unidos, a la 1:05 de la tarde (hora de Panamá).

La confirmación del lanzador abridor de Panamá fue dada a conocer por el gerente del equipo Dámaso Espino, quien destacó la gran oportunidad que tendrá García alnzar ante los Yankees de Nueva York a pesar de que es un juego de exhibición.

Espino agregó que para el partido de exhibición del miércoles 4 de marzo, ante los Tigres de Detroit, el lanzador abridor será el exgrandes ligas Jaime Barría.

El partido ante los Tigres, que iniciará a la 1:05 de la tarde (hora de Panamá), se jugará en el LePublix Field Marchant Stadium, en Lakeland, también el estado de Florida.

Panamá viajará este domingo 1 de marzo a Estados Unidos, donde se unirán los jugadores que están en los campos de entrenamiento primaveral con sus respectivos equipos de Grandes Ligas.

El lunes 2 de marzo Panamá realizará la primera práctica en el Estadio George M. Steinbrenner Field, en Tampa, Florida, coliseo donde jugarán ante los Yankees de Nueva York el martes 3. 

El miércoles 4, luego del partido ante los Tigres de Detroit, la selección viajará ese mismo día en un vuelo privado a la ciudad de San Juan, Puerto Rico, donde al día siguiente realizará su última práctica previo a su debut el viernes 6 de marzo ante Cuba a las 11 de la mañana (hora de Panamá) en el estadio Hiram Bithorn.

 


 

 

 

