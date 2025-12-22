Deportes - 22/12/25 - 12:00 AM

Medias Blancas de Chicago se llevan al pelotero más codiciado en Japón

Por: Estados Unidos EFE -

El bateador japonés Munetaka Murakami y los Chicago White Sox llegaron a un acuerdo para un contrato de dos años y 34 millones de dólares.

De esta manera, el jugador que ostenta el récord de jonrones en la Liga Japonesa de Béisbol Profesional (NPB) se une a un equipo en reconstrucción que realiza su primera gran contratación de agente libre en años.

Murakami, de 25 años, fue sin duda el jugador más interesante en el mercado de agentes libres este invierno. Un bateador zurdo de 1,88 metros y 104 kilogramos con una velocidad de salida de la pelota de élite, fue el jugador más joven en el mercado y llega a las Grandes Ligas con 246 jonrones en sus ocho temporadas con los Tokyo Yakult Swallows.

Ha sido una estrella en Japón desde que conectó 36 jonrones a los 19 años en 2019. Le siguió una temporada de 56 jonrones en 2022, rompiendo el récord para un jugador nacido en Japón.

