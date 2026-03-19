Deportes - 19/3/26 - 12:00 AM

Messi lidera llamado de Argentina para fogueo

La presencia del astro Lionel Messi, varias figuras marginadas y el primer llamado para jugadores del fútbol local destacan en la nómina del campeón del mundo Argentina para el amistoso contra Guatemala el 31 de marzo, en la última convocatoria del técnico Lionel Scaloni antes de iniciar la preparación para el Mundial.

La novedad principal en la lista de 28 jugadores fue la inclusión del capitán Messi, lo cual ayuda a despejar las dudas sobre su participación en la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá que arrancará en tres meses.

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