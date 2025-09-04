Messi: "Siempre soñé terminar de esta manera"

Tras el triunfo de Argentina por 3-0 ante Venezuela este jueves por las eliminatorias suramericanas del Mundial 2026, el capitán de la 'Albiceleste', Lionel Messi, se mostró emocionado por haber disputado su último partido oficial como local, en el que marcó un doblete y logró así terminar, dijo, como siempre soñó.



"Poder terminar de esta manera acá es lo que siempre soñé. Poder festejar con mi gente", señaló Messi tras la contundente victoria ante la 'Vinotinto' por la penúltima fecha de las eliminatorias suramericanas.



El futbolista de 38 años destacó el cariño que recibió de la afición, y mencionó que, a pesar de haber sido cuestionado por muchos años, se queda "con todo lo bueno" y con los logros obtenidos.



Consultado por su participación en el Mundial 2026, para el que Argentina ya está clasificada, insistió en su postura desde hace años de que dependerá de cómo se sienta cuando se acerque la fecha.



"Ir partido tras partido. A esta altura nueve meses pasan muy rápido y al mismo tiempo es un montón", mencionó, y agregó: "Veré cómo me iré sintiendo".



"Lo que sí está claro es que hoy era el último por los puntos acá y de ahora en más es día a día, intentando sentirme bien y sobre todo ser sincero conmigo mismo", expresó, y enfatizó: "Cuando me siento bien, disfruto, y si no estoy bien la verdad que la paso mal, prefiero no estar, así que iremos viendo".



Sobre su posible despedida del seleccionado en un corto plazo, dijo: "No es algo que me guste, que quiero ni que estoy esperando, pero va pasando el tiempo, ya son muchos años, y bueno, a veces me siento bien, a veces no tan bien y depende mucho de eso".



Tras el triunfo ante Venezuela, el entrenador argentino, Lionel Scaloni, anticipó que Messi no viajará al encuentro del próximo martes ante Ecuador en Guayaquil por la última jornada de las eliminatorias: "Terminó cansado. Tendría que haber salido pero no salió por la emotividad del partido".



Con la victoria de este jueves, Argentina llegó a 38 puntos en 17 partidos en las eliminatorias, lo que la mantiene como líder de la clasificación con amplio margen a falta de una sola jornada.