Metro vence a P. Este 6-5 y toma ventaja en Final del beis juvenil

Imparable oportuno de Jorge Reyes en la parte baja de la novena entrada trajo a la casa la carrera del triunfo de Panamá Metro sobre Panamá Este para dejarlos en el terreno y tomar ventaja en la Serie Final del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil dos juegos a uno.

Con el juego empatado a cinco carreras en el noveno episodio Panamá Este tuvo la oportunidad de desempatar el encuentro cuando con corredor en tercera base y dos outs Jay Wood falló en roleta a la segunda base.

Publicidad

NO DEJES DE LEER: Djokovic: No necesito la vacuna para proteger mi cuerpo

No obstante, Metro si aprovechó el noveno inning con Emanuel Forde conectó imparable y avanzó a segunda base con toque de sacrificio de Kevin Guillén. La dirección técnica de Panamá Este decidió bolear intencionalmente a Rafael Medina para jugar por doble play pero al enfrentar a Jorge Reyes, este ligó una línea al jardín izquierdo para remolcar a Forde con la carrera del triunfo.

El lanzador ganador fue Anthony González, último lanzador de cuatro que utilizó Metro, al tirar 1.2 entradas, no permitió carreras, sole le dieron dos hits, ponchó a dos y dio una base por bola.

NO DEJES DE LEER: Xavi: "Ha sido el partido más completo"

La derrota fue para el relevo Marco Agrazal, quien tiro cuatro entradas completas, permitiendo la carrera de la diferencia, le dieron seis imparables, no dio ponche y dio una base por bola.

Panamá Metro conectó 13 hits y tuvo un error al cuadro, mientras que Panamá Este ligó 12 hits y también tuvo un error al cuadro.

Los mejores a la ofensiva por Panamá Metro fueron Alexander Chávez de 5-3 (dos carreras anotadas), Ryan Burrowes de 4-2 (una carrera anotada y una impulsada) y una base por bolas, José Aparicio de 3-2 (una carrera remolcada) y una base por bola, Omar Reluz de 4-2 (una carrera empujada) y Emanuel Forde de 4-2 (una carrera anotada y una impulsada).

Por Panamá Este destacaron Jay Wood de 5-2, Derek Pinto de 4-2 (tres carreras empujadas y una anotada), Roberto Acosta de 4-3 (una carrera anotada) y Abraham Valdez de 3-2 (una carrera impulsada).

El cuarto partido de la Serie Final del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil se disputará el sábado a las 7 de la noche en el estadio Nacional Rod Carew.

Contenido Premium: 0