Deportes - 16/1/26 - 12:00 AM

México anuncia convocatoria para amistosos ante Panamá y Bolivia

Por: México EFE -

Ocho jugadores de Chivas, el equipo líder del torneo Clausura mexicano, fueron elegidos por el entrenador Javier Aguirre para disputar un par de encuentros amistosos ante Panamá y Bolivia la próxima semana.

Entre los citados del Guadalajara se encuentran el portero Raúl Rangel y los volantes Luis Romo y Roberto Alvarado, además del delantero Armando González, quienes han sido regulares en los últimos encuentros del seleccionado mexicano.

El Tri enfrentará a Panamá en Ciudad de Panamá el próximo jueves 22 de enero y tres días después visitará a Bolivia en Santa Cruz.

Por no ser una fecha FIFA, el entrenador tuvo que echar mano de jugadores de la liga mexicana con la única excepción siendo el volante Obed Vargas, quien milita en el Seattle Sounders de la MLS, que aun no inicia su torneo.

Entre otros jugadores regulares en los llamados de Aguirre y que se perfilan para hacer la nómina final están el portero Luis Malagón, los zagueros Jorge Sánchez y Jesús Gallardo, los volantes Erik Lira, Marcel Ruiz y Gilberto Mora, además del delantero de origen argentino Germán Berterame.

Entre las novedades de la lista de 27 jugadores se encuentran los zagueros Eduardo Águila y Everado López, además del volante Brian Gutiérrez, de Chivas, y Denzell García de los Bravos de Juárez.

