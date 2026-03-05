México trabaja con la FIFA en seguridad

El gabinete de seguridad de México mantuvo una reunión con representantes de la FIFA para coordinar las medidas de seguridad para el Mundial de 2026, informó el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch.

El funcionario señaló que el encuentro se realizó “por instrucciones” de la presidenta Claudia Sheinbaum y que participaron autoridades federales, así como de Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León, que albergarán partidos del torneo.