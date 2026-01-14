Michael Murillo fue titular en juego de la Copa de Francia

El panameño Michael Amir Murillo volvió a tener acción con su equipo, el Olympique de Marsella, en esta ocasión fue en partido correspondiente a la Copa de Francia.

Ayer, Murillo fue titular y jugó los 90 minutos en el triunfo contundente de 9-0 sobre el FC Bayeux.

Con este resultado, el Olympique de Marsella avanzó a los octavos de final de este torneo, que es la principal competición nacional de fútbol por eliminatorias, organizada por la Federación Francesa de Fútbol y que disputan todos los clubes amateur y profesionales del país, incluidos los clubes con sede en los departamentos y territorios de ultramar.​

En las estadísticas, Murillo tuvo dos asistencias. La primera se dio al minuto 13’ cuando encontró a su compañero Angel Gomes.

Al minuto 80’, Murillo asistió a Egan Riley para otro gol del Olympique.

El jugador panameño venía de jugar la Final de la Supercopa Francesa disputada el pasado jueves 8 de enero y en la que su equipo perdió en la tanda de penales 4-1 ante el París Saint Germain.

En este encuentro, Murillo entró de suplente al minuto 77’ y participó en la tanda de los penales, en la anotó en su turno.