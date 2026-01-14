Mike Tomlin renuncia a los Steelers luego de 19 campañas

La era de Mike Tomlin en Pittsburgh ha terminado.

El entrenador en jefe con más años de servicio en las principales ligas del deporte profesional de Estados Unidos renunció el martes a su puesto al frente de los Steelers tras otra rápida eliminación en los playoffs.

El anuncio se produjo un día después del final de su 19ª temporada en Pittsburgh, donde era relativamente desconocido cuando fue contratado para reemplazar a Bill Cowher a principios de 2007.

“Estoy profundamente agradecido con Art Rooney II y el difunto embajador (Dan) Rooney por su confianza y apoyo”, afirmó Tomlin en un comunicado emitido por el equipo. “También estoy agradecido con los jugadores que dieron todo lo que tenían cada día, y con los entrenadores y el personal cuyo compromiso y dedicación hicieron que este viaje fuera tan significativo”.

Houston eliminó a Pittsburgh

Sheldon Rankins devolvió 33 yardas un balón suelto de Aaron Rodgers para touchdown al inicio del último cuarto, destacando una actuación dominante de la defensiva mejor clasificada de la NFL, y los Texans de Houston vencieron 30-6 a los Steelers de Pittsburgh para su primera victoria de postemporada fuera de casa en la historia de la franquicia. “Estamos aquí para todo”, dijo Rankins después de que Houston (13-5) ganara su décimo juego consecutivo. “No lo voy a endulzar, no voy a esquivar ese tema. Estamos aquí para todo”.

Los Texans (13-5) visitarán ahora a Nueva Inglaterra (15-3) en la ronda divisional el domingo por la noche, donde intentarán llegar al Juego de Campeonato de la Conferencia Americana por primera vez.