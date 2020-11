Los excampeones mundiales Mike Tyson y Roy Jones Jr. empataron en la exhibición que realizaron la noche del sábado en el Staples Center de Los Angeles, California, Estados Unidos.

La decisión fue dada por un trio de jueces designado por el Consejo Mundial de Boxeo (CMB), aunque no se reveló puntuación.

Snoop Dogg Calling The Mike Tyson Vs Roy Jones Fight is a whole legend. “ It’s Like Two Uncles Fighting At A Barbecue” . pic.twitter.com/NmSuXsKR40

Tyson fue el que llevó la iniciativa del combate conectando los mejores golpes, mientras que Jones Jr. Se defendía y buscaba conectar a media distancia y al contragolpe.

La exhibición duró ocho asaltos, de 2 minutos cada uno, y sin protección de cabecera. Fue sancionada por la Comisión Atlética del Estado de California (CSAC).

Para Tyson, de 54 años, era la primera vez que pisaba un ring, desde su último combate en el boxeo profesional, hace 15 años atrás, cuando fue derrotado, por nocaut técnico en el sexto episodio, por el irlandés Kevin McBride, en Chicago.

Por su parte, Jones Jr., quien fue campeón del mundo en cuatro divisiones diferentes, regresó al ring a sus 51 años de edad.

Se conoció que Tyson recibirá 10 millones de dólares, mientras que Jones ganará un millón de dólares.

Mike Tyson Vs Roy Jones Fight Ends In A Draw! Who Do You Think Won And Do You Want To See A Rematch? pic.twitter.com/yZfCAs1wIp