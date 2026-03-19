Deportes - 19/3/26 - 12:00 AM

MLB consideraría pasar el Clásico Mundial para la mitad de temporada

Por: Estados Unidos EFE -

Tras establecer récords de asistencia y de audiencia en transmisiones, el Clásico Mundial de béisbol regresará en 2029 o 2030 y, en algún momento futuro, podría trasladarse a mitad de temporada, cuando sería menos probable que los clubes restrinjan a los jugadores.

Desde la creación del Clásico en 2006, se ha disputado durante los entrenamientos de primavera. Las reglas del torneo incluyen restricciones de conteo de lanzamientos, y los equipos pueden exigir límites más estrictos o negar a los jugadores el permiso para participar.

“Obviamente tenemos compromisos con Fox en lo que respecta al Juego de Estrellas a mitad de temporada hasta 2028. A medida que el juego sigue evolucionando, hemos hablado de torneos de mitad de temporada en general. Y, ciertamente, si decidiéramos tomarnos en serio esto, lo de un torneo a mitad de temporada, esta sería una oportunidad ideal”, indicó el comisionado Rob Manfred.

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