Deportes - 09/9/25 - 12:00 AM

MLS suspende al uruguayo Luis Suárez

La MLS suspendió a Luis Suárez por tres partidos de liga, lo que significa que el delantero uruguayo se perderá el reencuentro de su Inter Miami equipo en la final de la Leagues Cup contra los Seattle Sounders la próxima semana.

La suspensión fue en respuesta a las acciones de Suárez en el campo, que incluyeron escupir a alguien, después de que Inter Miami perdiera la final de la Leagues Cup contra los Sounders el 31 de agosto. La Leagues Cup también suspendió a Suárez por seis partidos futuros en su torneo.

Te puede interesar

Panamá sigue con vida en Mundial U-18 con No Hit No Run

Panamá sigue con vida en Mundial U-18 con No Hit No Run

Septiembre 08, 2025
Panameña participó en Mundial de Boxeo y ahora va a Guatemala 2025

Panameña participó en Mundial de Boxeo y ahora va a Guatemala 2025

 Septiembre 08, 2025
Matthew Stafford llega a 60 mil yardas

Matthew Stafford llega a 60 mil yardas

 Septiembre 08, 2025
Thomas Christiansen: ‘Estamos preparados física y mentalmente’

Thomas Christiansen: ‘Estamos preparados física y mentalmente’

 Septiembre 08, 2025
Panamá, obligada a ganar para evitar que se complique clasificación

Panamá, obligada a ganar para evitar que se complique clasificación

Septiembre 08, 2025

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Taxista asesina a su esposa. Boleta de protección no la salvó

Taxista asesina a su esposa. Boleta de protección no la salvó

Revelan amenazas de expareja en audiencia por femicidio de Paola

Revelan amenazas de expareja en audiencia por femicidio de Paola
Hombre llega muerto a estación policial tras ser atacado a tiros

Hombre llega muerto a estación policial tras ser atacado a tiros
Comerciante mata a dos asaltantes en Nueva Esperanza

Comerciante mata a dos asaltantes en Nueva Esperanza
Menor venezolano estrangula y mata a sujeto que agredía a su padre

Menor venezolano estrangula y mata a sujeto que agredía a su padre