MLS suspende al uruguayo Luis Suárez

La MLS suspendió a Luis Suárez por tres partidos de liga, lo que significa que el delantero uruguayo se perderá el reencuentro de su Inter Miami equipo en la final de la Leagues Cup contra los Seattle Sounders la próxima semana.

La suspensión fue en respuesta a las acciones de Suárez en el campo, que incluyeron escupir a alguien, después de que Inter Miami perdiera la final de la Leagues Cup contra los Sounders el 31 de agosto. La Leagues Cup también suspendió a Suárez por seis partidos futuros en su torneo.