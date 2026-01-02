Mundial de Fútbol y Clásico Mundial de Béisbol encabezan agenda 2026

La Copa Mundial FIFA, que se disputará en México, Canadá y Estados Unidos, y el Clásico Mundial de Béisbol son dos de los eventos internacionales de mayor importancia en los que participará Panamá este año 2026.

Panamá, que clasificó directamente a la máxima cita del balompié mundial, estará en su segundo mundial de fútbol en la categoría absoluta y su grupo será el L, en el que jugará ante Ghana (17 de junio), Croacia (23 de junio) e Inglaterra (27 de junio).

La actividad de la selección iniciará este 18 y 22 de enero cuando realice sus primeros dos partidos amistosos ante Bolivia de visitante y México de local respectivamente.

No obstante, los dos compromisos no serán en fecha FIFA, por lo que en su mayoría los jugadores disponibles serán de la Liga Panameña de Fútbol (LPF).

Otro evento internacional de importancia y en el que competirá Panamá será el Clásico Mundial de Béisbol, evento en que la novena istmeña quedó en el grupo A (con Cuba, Canadá, Colombia y Puerto Rico) y que tendrá como sede el Estadio Hiram Bithorn, de la ciudad de San Juan, Puerto Rico.

Los juegos del grupo A se disputarán del 6 al 11 de marzo, debutando Panamá ante Cuba el 6 de marzo; el 7 jugarán ante Puerto Rico, el 8 se medirán a Canadá y cerrarán su calendario del grupo ante Colombia el 9.

A nivel del ciclo olímpico, los principales compromisos es la organización (sede) de los Juegos Suramericanos de la Juventud, que se realizarán del 12 al 25 de abril y la participación en los Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe, que se disputarán en Santo domingo, República Dominicana, del 24 de julio al 8 de agosto.