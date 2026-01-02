Nacional de Beis Juvenil tendrá serie regular de 132 juegos

Todo está listo para el arranque de la edición N.°57 del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil ‘Copa Caja de Ahorros y que será dedicado a las leyendas coclesanas de este deporte, Darío Agrazal, David Rivas y Benjamín Salamín.

El torneo iniciará mañana sábado con seis encuentros, siendo el partido inaugural el de los actuales campeones, Coclé, que recibirá a Colón en el estadio Remón Cantera de Aguadulce a partir de las 7 de la noche.

El calendario de la Fedebeis tiene programado un total de 132 juegos en la Serie Regular, la cual iniciará el sábado 3 de enero y se extenderá hasta el miércoles 28 de enero.

Los partidos se jugarán en los estadios Remón Cantera, José de la Luz Thompson de Chepo, Mariano Rivera, Calvin Byron, Omar Torrijos, Roberto ‘Flaco Bala’ Hernández, Justino Salinas, Glorias Deportivas Baruenses, Juan Demóstenes Arosemena, Kenny Serracín, Claudio Nieto, Rod Carew y Julio Goff.

A excepción del viernes 9 de enero, cuya jornada se jugará a las 6 de la tarde, todos los partidos están programados para iniciar a las 7 de la noche.

Otro hecho a resaltar en el calendario de la serie regular es que habrá tres fechas libres: jueves 8 de enero, jueves 15 de enero y lunes 19 de enero.

El Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil tendrá una serie regular de ‘todos contra todos’ entre los 12 equipos participantes a dos vueltas (22 juegos disputará cada equipo).

Los ocho mejores récords clasificarán a la siguiente etapa, la cual consistirá en series al mejor de siete encuentros (el primero que gane cuatro clasifica a semifinales). En esta fase, el primero se medirá al octavo; el segundo vs el séptimo, el tercero vs sexto; y el cuarto vs quinto.

Los ganadores de estas llaves avanzarán a las series semifinales, las cuales también están programadas a siete encuentros.

En esta etapa, el ganador de la llave 1 vs 8 se enfrentará al que triunfe del duelo 4 vs 5. Por su lado, el ganador de la llave 2 vs 7 jugará ante el que triunfe del duelo 3 vs 6.

Los equipos ganadores de las semifinales disputarán el título nacional al mejor de siete juegos.