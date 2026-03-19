Nataly Delgado en fase final de preparación para defensa titular

La campeona mundial supermosca de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), la panameña Nataly Delgado, se encuentra en la fase final de su preparación con miras a la segunda defensa titular el próximo sábado 28 de marzo.

Delgado expondrá la corona mundial de las 115 libras de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) ante la venezolana Yoselin Fernández en el Centro de Convenciones Crowne Plaza, en la ciudad de Managua, Nicaragua.

Julio César Archibold, entrenador principal de Delgado, informó que la campeona mundial realizará en lo que resta de esta semana los últimos trabajos con miras a esta importante pelea en su carrera profesional.

“Se encuentra en buen estado y preparada para este reto. El viernes hará su último trabajo de sparring, en el que hará la distancia de la pelea (10 asaltos)”, detalló Archibold.

Archibold agregó que para esta pelea, Nataly ha realizado los guanteos con boxeadoras de la talla de la guatemalteca residente en Panamá, Yanissa Castrellón, quien también verá acción en la función del 28 de marzo en Nicaragua.

Después del viernes se bajarán las cargas de entrenamiento, en el que solo se hará énfasis en asaltos de sombra y preparación física.

Con relación al peso, el entrenador panameño indicó que solo está a cinco libras de lo pactado en el encuentro, por lo que este aspecto está bajo control.

Nataly Delgado tiene programado viajar a Nicaragua el martes 24 de marzo junto a su equipo trabajo, el cual estará integrado por los entrenadores Julio César Archibold (principal), y Héctor Manzanilla, además del boxeador cubano Pablo Vicente.