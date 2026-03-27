Nataly Delgado tuvo primer ‘cara a cara’ con retadora venezolana

La campeona mundial supermosca de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), la panameña Nataly Delgado, tuvo el primer ‘cara a cara’ con su rival de turno, la venezolana Yoselin Fernández, con miras a la defensa titular de mañana sábado en el Centro de Convenciones del Crowne Plaza, de la ciudad de Managua, Nicaragua.

Ayer, en el Crown Plaza By IHG, se realizó la conferencia de prensa promocional del evento para lo que será la función de este sábado.

Delgado reiteró que se encuentra lista para exponer su corona y defenderla con éxito y posteriormente pensar en su próximo reto.

“El objetivo final es concretar un combate con la monarca regular pero vamos paso a paso”, señaló Delgado.

Para hoy viernes, a las 11 de la mañana (hora de Panamá), está programada la ceremonia de pesaje oficial, en la que ambas púgiles no deberán excederse de las 115 libras.

Será la segunda defensa titular para Delgado, quien conquistó el cetro mundial de las 115 libras de la AMB el 18 de julio de 2025 en la ciudad de Panamá cuando venció por decisión unánime a la mexicana y excampeona mundial Maribel Ramírez.

Su primera defensa la efectuó el sábado 6 de diciembre de 2025 cuando venció por decisión unánime a la mexicana Arlenn Sánchez en el combate estelar de la función que tuvo como sede la ciudad de Santiago, provincia de Veraguas.

Para el combate de mañana sábado, la boxeadora panameña se presentará con récord de 19 triunfos, siete derrotas y cinco nocauts, mientras que Fernández tiene un palmarés de 16 victorias, siete derrotas y nueve nocauts.

Hay que señalar que Fernández iba a ser la rival de Delgado en su primera defensa titular pero por problemas de visa, no se pudo concretar la pelea en Panamá.