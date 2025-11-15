"Negrito" Quintero no cree que Guatemala "regale" el partido ante Surinam

El experimentado mediocampista Alberto “Negrito” Quintero reiteró la importancia de salir primero por la victoria y luego pensar en golear el próximo martes, cuando el equipo dirigido por Thomas Christiansen reciba a la ya eliminada selección de El Salvador, en el estadio Rommel Fernández.

“Lo más importante es ganar”, destacó Quintero.

“Ya después vemos cómo lo hacemos si es con goleada o cómo sea, pero lo más importante es sacar los tres puntos en casa”, aclaró el volante del CD Plaza Amador.

Sobre la posibilidad de que la selección de Guatemala “regale” el partido a Surinam, Quintero dijo estar convencido de que eso no pasará porque sería una vergüenza. “No lo creo, no lo veo así, creo que van a salir a hacer su partido”, dijo “Negrito”.

“Creo en el profesionalismo de los jugadores (de Guatemala), están con su afición, están en su país, ellos tienen que terminar de la mejor manera”, manifestó el panameño.

Panamá y Surinam están igualados en el primer lugar del grupo A, ambos con 9 puntos, pero con ventaja para los surinameses en la diferencia de gol de +5 contra +2.

El conjunto istmeño necesitaría una victoria y que Surinam pierda o empate en su visita a Guatemala para avanzar al Mundial.

De ganar Surinam por la mínima en Guatemala, Panamá necesitaría golear por más de 4 goles a la ya eliminada selección salvadoreña para poder avanzar de forma directa al Mundial.

“Tenemos los mismos puntos que Surinam”, recordó Quintero. “No hay nada dicho, ellos también pueden perder, como pueden empatar, y si nosotros no hacemos nuestro trabajo, no sirve de nada, por eso lo más importante aquí es enfocarnos en lo principal, que es ganar, y luego, a medida de cómo se van dando los partidos, pues tocará hacer la mayor cantidad de goles posibles que podamos”, explicó.

Jugador ausente

El único jugador ausente del entrenamiento fue el defensor Amir Murillo, quien viajó a Francia a solicitud de su club, el Olympique de Marsella, para ser evaluado por una lesión.

El deseo de Murillo era permanecer con sus compañeros y apoyarlos desde afuera en este último partido de las Eliminatorias; sin embargo, no fue posible ante el pedido de su club.

Murillo se despidió de sus compañeros, antes de viajar en la noche de ayer, luego de ser desconvocado por la Federación Panameña de Fútbol.