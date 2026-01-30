Deportes - 30/1/26 - 05:38 PM

New York Red Bulls II hará pretemporada en Panamá

El equipo filial del mismo nombre en la MLS jugará partidos de fogueo ante el Plaza Amador y el Tauro FC.

 

Por: Joel Isaac González/ @GonzalezKmarena -

El equipo del New York Red Bulls II, actual campeón de la MLS Next Pro (tercera división), realizará un campamento de pretemporada en Panamá, donde tendrá además dos partidos de fogueo ante clubes de la Liga Panameña de Fútbol (LPF).

La información fue publicada por el propio club en sus redes sociales, en la que se anunció que el club estará en Panamá entre el 17 y el 23 de febrero.

“Estamos entusiasmados con la oportunidad de realizar nuestro campamento de pretemporada en Panamá y agradecemos al CD Plaza Amador por recibirnos”, declaró el entrenador Dominik Wohlert en entrevista publicada en el sitio web del equipo filial del mismo nombre que compite en la Major League Soccer (MLS).

 “Entrenar en un entorno diferente permite a nuestros jugadores crecer dentro y fuera de la cancha, forjar relaciones sólidas y continuar su desarrollo mientras nos preparamos para la próxima temporada”, agregó Wohlert.

De acuerdo al itinerario, el equipo del New York Red Bulls II arribará a la ciudad de Panamá el 17 de febrero y participará en su primera sesión de entrenamiento el 18 de febrero. 

Luego, jugará partidos amistosos contra el Tauro FC el 19 de febrero y el CD Plaza Amador el 22 de febrero en el COS Sports Plaza a las 5 de la tarde.

El club estadounidense destacó que el Plaza Amador ha formado varios talentos del primer y segundo equipo de los Red Bulls a lo largo de los años, como el defensa Omar Valencia, el mediocampista Rafael Mosquera y el delantero Mijahir Jiménez.

 

