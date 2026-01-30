Teófimo López y Shakur Stevenson se enfrentan por cetro superligero de la OMB

Teófimo López ha ofrecido algunas de sus mejores actuaciones contra boxeadores que los expertos pensaban que lo vencerían.

Shakur Stevenson es otro de esos peleadores. Invicto y a veces luciendo intocable, el zurdo es el favorito la noche del sábado cuando se enfrente a López en el Madison Square Garden en un intento por conquistar un título en una cuarta categoría de peso.

López (22-1, 13 nocauts) ha estado observando a Stevenson (24-0, 11 nocauts) durante años — ambos fueron olímpicos en 2016 que estaban al principio de sus carreras cuando pelearon como profesionales en el MSG por primera vez la misma noche en 2017 — y sabe que su oponente es hábil. Pero el campeón de las 140 libras también sabe lo que ha hecho cuando las probabilidades están en su contra.

“Creo que todo es un truco cuando se trata de Shakur”, dijo López. “Creo que hay esta idea de lo que quieren de Shakur en cuanto al público en general y la comunidad del boxeo a veces, y he tenido muchos, muchos analistas que han estado en el boxeo o han visto boxeo tanto tiempo como yo he nacido, si no más, y se equivocaron cada vez. Así que esa es la parte que amo como peleador, porque podemos mostrar y las manos hacen el resto del trabajo”.

Su combate por el cinturón de la OMB de López encabeza otra tarjeta de calidad de “Ring Magazine” que se transmitirá en DAZN. Ambos peleadores vienen de victorias en promociones anteriores respaldadas por Arabia Saudí, con López venciendo a Arnold Barboza el pasado mayo en Times Square, un par de meses antes de que Stevenson venciera a William Zepeda en el estadio Louis Armstrong, la segunda mayor cancha del complejo de tenis en Nueva York que alberga el Abierto de Estados Unidos para defender su título de peso ligero.

Este evento regresa a un lugar tradicional de boxeo y los organizadores dicen que el MSG estará lleno para el enfrentamiento de peleadores locales, con Lopez de Brooklyn y Stevenson de Newark, Nueva Jersey.

Stevenson es el favorito, más de tres a uno, según el BetMGM Sportsbook.