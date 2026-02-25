Newcastle United avanzó a los octavos

El Newcastle United superó el trámite de la vuelta al imponerse por 3-2 al Qarabag, haciendo valer la contundente goleada lograda en la ida (1-6) que le permite avanzar a los octavos de final de la Liga de Campeones, en los que podría enfrentarse al Barcelona.

Las 'urracas', que se enfrentarán contra los azulgranas o el Chelsea, encarrilaron el encuentro en apenas cinco minutos, tiempo suficiente para adelantarse por partida doble gracias a los tantos de Sandro Tonali y Joelinton.