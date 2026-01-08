NFL, con segundo mayor promedio de audiencia

La NFL promedió 18,7 millones de espectadores por partido durante la temporada regular, el segundo más alto desde que se comenzaron a registrar los promedios de audiencia en 1988.

El promedio por partido en plataformas de televisión y digitales fue un aumento del 10% respecto a los 17,5 millones de la temporada pasada y un 7% más que en 2023, según la liga y Nielsen. También estuvo cerca del récord promedio de 19 millones, establecido en 1989.