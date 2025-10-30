Niñas campeonas del Nike Eco League U12 son recibidas por el presidente Mulino

Las integrantes del equipo femenino de futsal (categoría U12), campeonas del torneo Nike Eco League, fueron recibidas en el Palacio de Las Garzas por el presidente de la República, José Raúl Mulino, quien destacó el esfuerzo de más de 1,500 niños del distrito de San Miguelito que participan en este torneo mixto.

“Son recibidas con todo el cariño en esta, que es la casa de todos los panameños. Me enorgullecen por su esfuerzo y salir triunfantes en este torneo”, expresó el mandatario Mulino a las jovencitas, estudiantes de la Escuela Valle de Urracá.

Durante el encuentro en el Salón Amarillo, donde también participó el director de Pandeportes, Miguel Ordoñez; el gerente de Mercadeo Deportivo, Pedro Boyd, explicó que este torneo deportivo infantil para escuelas públicas también fomenta una mayor conciencia ambiental y promueve la actividad física.

El torneo se realizó con la participación de 16 planteles educativos; integra el reciclaje, cuidado del medio ambiente, educación y futsal, enfocados en este distrito para atacar la mala disposición de la basura y la contaminación. Esta es la primera edición de la categoría femenina.

“Nosotros brindamos capacitaciones en las escuelas, que tienen que llegar a metas de reciclaje. Combinamos esa metodología de reciclaje con el tema deportivo, que impulsa el desarrollo educacional y deportivo de las niñas”, añadió Mario Fernández, coordinador del proyecto.

Actualmente se desarrolla el torneo masculino U-12, donde se disputará la final entre los equipos de las escuelas de Santa Librada versus Samaria Sinaí. Para el próximo año, se espera contar con 32 delegaciones participantes.