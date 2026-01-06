Omar Browne reforzará al Plaza Amador para el Clausura

El conjunto del Plaza Amador, actual campeón de la Liga Panameña de Fútbol (LPF), tendrá un refuerzo de lujo, al confirmar la contratación del extremo panameño Omar Browne para el torneo Clausura 2026.

En la temporada pasada, Browne jugó con el equipo Estudiantes de Mérida, en la primera división del fútbol venezolano.

Igualmente el jugador istmeño fue convocado por el técnico Thomas Christiansen en la parte final de la Eliminatoria Mundialista de la Concacaf y en la que Panamá obtuvo el boleto mundialista.