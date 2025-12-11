Deportes - 11/12/25 - 12:00 AM

Orioles acuerdan contrato con Pete Alonso

Los Orioles de Baltimore acordaron un contrato de cinco años y 155 millones de dólares con el toletero Pete Alonso.

Se trata de una adquisición de impacto para un equipo de Baltimore que prometió ser agresivo tras terminar en último lugar de la División Este de la Liga Americana.

Alonso bateó para .272 con 38 jonrones y 126 carreras impulsadas este año para los Mets de Nueva York, registrando un OPS de .871, el más alto desde que conectó 53 jonrones como novato en 2019.

