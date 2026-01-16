Ousmane Dembelé da triunfo y liderato parcial del PSG en la liga de Francia

Ousmane Dembélé dejó atrás los rumores de transferencia y anotó un doblete crucial para el Paris Saint-Germain en la victoria del viernes 3-0 sobre el Lille, que lo devolvió a la cima de la Ligue 1.

La semana pasada, los medios franceses informaron que el ganador del Balón de Oro 2025 rechazó una nueva oferta de contrato.

Su entrenador Luis Enrique calificó la especulación como noticias falsas y el enfoque de Dembélé fue agudo en un partido entre dos de los cuatro mejores equipos de la liga francesa.

Su gol a los 12 minutos desde la distancia no dio oportunidad al portero del Lille y su segundo, 18 minutos después del segundo tiempo, fue un recordatorio de por qué ganó ese Balón de Oro.

Con cuatro defensores frente a él, Dembélé de alguna manera encontró espacio para disparar el más audaz de los tiros que desconcertó al portero Berke Ozer y cayó justo debajo del travesaño.

El suplente Bradley Barcola, otro cuyo futuro ha sido objeto de especulación, completó la goleada en el tiempo de descuento cuando aprovechó una defensa floja y remató el tercero.

La victoria calmó los nervios del campeón defensor solo días después de que el rival de la ciudad, el Paris FC, lo eliminara de la Copa de Francia.

El triunfo del viernes elevó al PSG de nuevo a la cima de la tabla de la liga, dos puntos por delante del Lens, que tiene un partido pendiente el sábado contra el penúltimo Auxerre.

El Lille se mantuvo cuarto, a diez puntos de distancia.