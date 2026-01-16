Panameño Martín Krug es convocado por el Levante para enfrentar al Real Madrid

Una nueva oportunidad para debutar en la Liga Española tendrá el central panameño Martín Krug, al ser convocado por equipo principal del Levante UD para su enfrentamiento ante nada menos que el Real Madrid.

El encuentro se realizará este sábado a las 8 de la mañana (hora de Panamá) en el Estadio Santiago Bernabéu, en la ciudad de Madrid.

NO DEJES DE LEER: Panamá ya tiene su campamento base para el Mundial 2026

Es la tercera vez que Krug, de 19 años, que juega en la filial de este club, es convocado al equipo principal del Levante, pero aún no ha visto minutos de acción en LaLiga.

Fue llamado el 16 de agosto de 2025 ante el Alavés y también el 8 de diciembre ante el Osasuna.

No obstante, en la Copa del Rey, el central panameño si debutó el pasado 3 de diciembre cuando el Levante venció 1-0 al CD Cieza. En este partido, Krug jugó los 90 minutos.

NO DEJES DE LEER: México anuncia convocatoria para amistosos ante Panamá y Bolivia

Krug, quien formó parte de la Selección Sub-20 de Panamá en el pasado mundial de esta categoría, jugó todo el encuentro y recibió una excelente calificación de 7.4.

De 1,92 de estatura, Krug nació en Chicago, Estados Unidos, aunque también tiene nacionalidad panameña al tener las raíces de sus padres (su madre es panameña).

Fue reclutado desde el área internacional del Levante UD, a la que llegó en 2022 procedente del Pro Skills Academy de Chicago.