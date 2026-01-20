Panamá baja tres puestos en ránking FIFA

Panamá bajó tres puesto en el ránking mundial FIFA, el cual fue actualizado ayer.

La Selección Nacional había finalizado el año 2025 en el puesto N.°30 y desde el 18 de noviembre, fecha en la que clasificó al Mundial 2026, no había visto acción hasta el pasado domingo, en la que empató 1-1 ante Bolivia.

El descenso de Panamá se debió principalmente a su poca actividad y al ascenso de naciones como Nigeria (subió 12 puestos), Argelia (subió 6) y Egipto (subió 4), que acaban de participar en la Copa Africana de Naciones. Estos tres equipos estaban debajo de Panamá en la pasada clasificación.