Panamá buscará mejorar y lograr triunfo sobre Argentina

Panamá saldrá hoy al tabloncillo del Estadio Obras Sanitarias de la ciudad de Buenos Aires a buscar mejorar su juego y a la vez un triunfo sobre Argentina que le permita meterse de lleno en disputa de uno de los cupos a la siguiente fase de la Eliminatoria Mundialista.

El encuentro, del grupo D, en el que Panamá comparte con Argentina, Cuba, y Uruguay, está programado para las 4:30 de la tarde (hora de Panamá) y para Panamá será transmitido en vivo por COS (canal en Tigo).

El equipo panameño viene de obtener su primera victoria el pasado viernes 27 de febrero cuando derrotaron por marcador de 84-81 a Cuba en la arena Roberto Durán.

En este partido, en el que se estrenó como nuevo técnico de la selección nacional, el boricua Nelson Colón, Panamá no mostró una buena versión, teniendo deficiencias como las pérdidas de balón, en la que tuvieron un total de 20.

No obstante, el equipo istmeño se las arregló para sacar la urgente victoria que necesitaban para meterse en pelea por uno de los cupos a la siguiente fase.

Para la segunda fase de la Eliminatoria Mundialista clasificarán los tres primeros equipos de cada grupo.