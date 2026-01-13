Panamá cae por la mínima en su debut en torneo del Sol

La Selección Masculina Sub-17 de Panamá cayó por marcador de 1-0 frente a la Selección del Grupo 16 de la Liga TDP, representativo de la región del noreste de México, en su primer partido por el grupo B del Torneo del Sol Internacional 2026.

El encuentro disputado en la cancha 3 de las instalaciones de la Federación Mexicana de Fútbol (FMF), en Toluca, se definió por un tanto al minuto 38 del jugador Otto Rodríguez, quien anotó de pierna derecha al aprovechar un balón suelto dentro del área.

Por Panamá, la escuadra juvenil estuvo cerca del empate en los minutos finales del encuentro por intermedio del mediocampista Alfredo Maduro, pero su remate fue detenido por el guardameta rival.

Los dirigidos por el entrenador Felipe Baloy disputarán hoy martes 13 de enero su segundo encuentro de la competición cuando se enfrenten a la Selección del Grupo 9, representativo de la capital y alrededores del valle de México de la Liga TDP, en un partido programado para las 12:30 p.m. hora de Panamá, en la cancha 3 de la FMF.

El equipo de la Selección del Grupo 9 viene de debutar con victoria por 3-1 frente al equipo Sub-17 del club salvadoreño Atlético Balboa.