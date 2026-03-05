Panamá se instala en Puerto Rico para jugar el Clásico Mundial

Luego de realizar dos encuentros de preparación en Estados Unidos, la Selección de Béisbol de Panamá viajó a San Juan, Puerto Rico, sede de su grupo del Clásico Mundial de Béisbol, el cual arranca mañana viernes.

El equipo panameño llegó a la ciudad de San Juan en horas de la noche procedente de Tampa, Florida, estado en el que el equipo istmeño jugó el martes ante los Yankees de Nueva York y ayer miércoles ante los Tigres de Detroit.

De acuerdo a la programación, para hoy jueves la selección panameña tiene previsto una práctica en horas del mediodía en el estadio Hiram Bithorn de San Juan.

Panamá debutará mañana en el Clásico Mundial cuando enfrente a Cuba a las 11 de la mañana (hora de Panamá) en partido correspondiente al grupo A de esta competencia, en el que también jugarán Puerto Rico, Canadá y Colombia.

Ayer, antes del viaje de Estados Unidos a Puerto Rico, Panamá perdió 2-1 ante los Tigres de Detroit.

No obstante, José Mayorga, director técnico de la Selección de Panamá, destacó que ante los Tigres el equipo lució mejor tanto en defensa como en el pitcheo.

"Creo que es positivo, la defensa estuvo espectacular y el pitcheo grandioso haciendo su trabajo, limitando a 3 imparables a los Tigres", destacó Mayorga luego de finalizado el encuentro ante los Tigres, el cual se disputó en el Publix Field at Marchand Stadium, en la ciudad de Lakeland, Florida.

Los Tigres hicieron una carrera en la segunda y la otra en la tercera entrada, mientras que Panamá marcó su carrera en el cuarto innning.