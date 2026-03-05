Deportes - 05/3/26 - 12:00 AM

Real Sociedad clasifica a la Final de la Copa del Rey

Por: España EFE -

Con un penal rubricado por Mikel Oyarzábal en la agonía del encuentro, la Real Sociedad le repitió la dosis de 1-0 al Athletic Bilbao y se instaló en la final de la Copa del Rey, donde enfrentará al Atlético de Madrid.

En el encuentro de ida disputado en San Mamés, el equipo Txuri-urdin se había impuesto también por la mínima. La ventaja en su feudo de Anoeta bastaba para sellar el pasaje finalista, pero la Real Sociedad se cercioró de conseguirlo con un nuevo triunfo.

Lo hizo posible una falta polémica de Íñigo Ruiz sobre Yangel Herrera en el área, durante la ejecución de un saque de esquina. Se requirió del videoarbitraje para sancionar la infracción.

