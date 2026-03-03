Sucesos - 03/3/26 - 07:55 AM

¡Alarma! Mujer baleada mientras esperaba en el muelle

La víctima recibió un disparo en el muslo izquierdo y otra herida en el muslo derecho.

 

Por: Diomedes Sánchez / Crítica -

Una mujer herida recibió dos impactos de arma de fuego la madrugada de este martes en la comunidad de Costa Arriba, en el distrito de Portobelo, cuando se encontraba en el muelle a bordo de un vehículo en esta población costera.

El caso fue atendido por la Seccional de investigación judicial de Sabanitas tras un reporte de persona lesionada por proyectil de arma de fuego.

La víctima, identificada como Jessica Clark, de 37 años, recibió un disparo en el muslo izquierdo y otra herida en el muslo derecho.

El vehículo tipo sedán, marca Kia, modelo Río, de color rojo, perteneciente a una arrendadora, presentó orificios de proyectil por arma de fuego. Luego del ataque, la mujer llegó al Centro de Salud de Portobelo y de allí fue trasladada en ambulancia al Hospital Dr. Manuel Amador Guerrero para continuar su atención.

Durante la investigación se confirmó que la víctima se encontraba dentro del auto junto a su hijo menor, quien por fortuna no resultó herido. Ella estaba estacionada cerca del muelle de La Guaira cuando varios sujetos se acercaron y empezaron a disparar, hiriéndola.

Se mantiene abierta la investigación judicial para dar con los responsables de este atentado contra la vida.

