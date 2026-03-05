Deportes - 05/3/26 - 12:00 AM

Softbol de 60 años en Panamá Este arranca este domingo

Por: Joel Isaac González joel.gonzalez@epasa.com -

Este domingo 8 de marzo arrancará la Liga de Softbol de 60 años y más de la provincia deportiva de Panamá Este, el cual tendrá como sede el Complejo Deportivo Roberto Kelly, en el corregimiento de Don Bosco.

La jornada inaugural iniciará a las 9 de la mañana con el encuentro entre el Club HR y el equipo de Bocas del Toro.

El equipo del Club HR será dirigido por Horacio Rodríguez y Víctor Pérez, mientras que Bocas del Toro tiene como director a Vicente Foster.

Después del primer partido, en el segundo encuentro se enfrentarán los equipos de los Traileros del Este y el de Trililin.

Los Traileros del Este será dirigido por Remigio Macías, mientras que el equipo de Trililin lo dirigirá Omar Cueto y Ricardo Cueto.

Horacio Rodríguez, organizador de liga, informó que el formato de competencia para el torneo será de tres rondas todos contra todos, fase en la que los equipos buscarán una buena ubicación.

Te puede interesar

Panamá cayó 2-1 ante los Tigres de Detroit en su segundo juego de exhibición

Panamá cayó 2-1 ante los Tigres de Detroit en su segundo juego de exhibición

 Marzo 04, 2026
Panamá enfrentó a los Yankees y hoy tendrá otra prueba ante Detroit

Panamá enfrentó a los Yankees y hoy tendrá otra prueba ante Detroit

Marzo 04, 2026
El liverpool fue sorprendido ayer

El liverpool fue sorprendido ayer

 Marzo 04, 2026
José Caballero destaca que hay que jugar con intensidad en el Clásico

José Caballero destaca que hay que jugar con intensidad en el Clásico

 Marzo 04, 2026
Selección Femenina de Fútbol busca seguir en pelea por liderato de su grupo

Selección Femenina de Fútbol busca seguir en pelea por liderato de su grupo

 Marzo 04, 2026

En semifinales, el primero enfrentará al cuarto, mientras que el segundo se medirá al tercero. Los ganadores disputarán el título.

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Intervino para salvar a su tía y murió apuñalado por la pareja de ella

Intervino para salvar a su tía y murió apuñalado por la pareja de ella
Llegaron tirando bala y dejaron 9 tendidos en multifamiliares; 3 graves

Llegaron tirando bala y dejaron 9 tendidos en multifamiliares; 3 graves
¡Se mató en la cárcel! Recluso cae del techo intentaba agarrar un celular

¡Se mató en la cárcel! Recluso cae del techo intentaba agarrar un celular
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Mecánico muere aplastado por vehículo en Pacora

Mecánico muere aplastado por vehículo en Pacora