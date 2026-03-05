Softbol de 60 años en Panamá Este arranca este domingo

Este domingo 8 de marzo arrancará la Liga de Softbol de 60 años y más de la provincia deportiva de Panamá Este, el cual tendrá como sede el Complejo Deportivo Roberto Kelly, en el corregimiento de Don Bosco.

La jornada inaugural iniciará a las 9 de la mañana con el encuentro entre el Club HR y el equipo de Bocas del Toro.

El equipo del Club HR será dirigido por Horacio Rodríguez y Víctor Pérez, mientras que Bocas del Toro tiene como director a Vicente Foster.

Después del primer partido, en el segundo encuentro se enfrentarán los equipos de los Traileros del Este y el de Trililin.

Los Traileros del Este será dirigido por Remigio Macías, mientras que el equipo de Trililin lo dirigirá Omar Cueto y Ricardo Cueto.

Horacio Rodríguez, organizador de liga, informó que el formato de competencia para el torneo será de tres rondas todos contra todos, fase en la que los equipos buscarán una buena ubicación.

En semifinales, el primero enfrentará al cuarto, mientras que el segundo se medirá al tercero. Los ganadores disputarán el título.