Panameño Michael Amir Murillo anotó su segundo gol en Turquía

El lateral derecho panameño Michael Amir Murillo, del club Besiktas, se ha adaptado rápidamente en la Liga de Turquía.

Ayer, en partido correspondiente a la Copa de Turquía, Murillo anotó en el triunfo de su equipo 4-1 sobre el Rizespor.

La anotación de Murillo se dio a los 27 minutos y fue el primero de su equipo.

El gol del también miembro de la selección de Panamá fue un golazo. Justo antes de ingresar al área y ante la presión de un rival disparó al primer palo, a la mano izquierda del portero rival para marcar la anotación.

Es el segundo gol que anota el jugador panameño en Turquía.

Su primer gol lo anotó el pasado 22 de febrero en el triunfo 4-0 de su equipo sobre el Göztepe. En la jugada, Murillo apareció por derecha y sacó un remate potente que pegó en el travesaño y entró.