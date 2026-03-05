Deportes - 05/3/26 - 12:00 AM

Panameño Michael Amir Murillo anotó su segundo gol en Turquía

Por: Joel Isaac González joel.gonzalez@epasa.com -

El lateral derecho panameño Michael Amir Murillo, del club Besiktas, se ha adaptado rápidamente en la Liga de Turquía.

Ayer, en partido correspondiente a la Copa de Turquía, Murillo anotó en el triunfo de su equipo 4-1 sobre el Rizespor.

La anotación de Murillo se dio a los 27 minutos y fue el primero de su equipo.

El gol del también miembro de la selección de Panamá fue un golazo. Justo antes de ingresar al área y ante la presión de un rival disparó al primer palo, a la mano izquierda del portero rival para marcar la anotación.

Es el segundo gol que anota el jugador panameño en Turquía.

Su primer gol lo anotó el pasado 22 de febrero en el triunfo 4-0 de su equipo sobre el Göztepe. En la jugada, Murillo apareció por derecha y sacó un remate potente que pegó en el travesaño y entró.

Panamá cayó 2-1 ante los Tigres de Detroit en su segundo juego de exhibición

 Marzo 04, 2026
Panamá enfrentó a los Yankees y hoy tendrá otra prueba ante Detroit

Marzo 04, 2026
El liverpool fue sorprendido ayer

 Marzo 04, 2026
José Caballero destaca que hay que jugar con intensidad en el Clásico

 Marzo 04, 2026
Selección Femenina de Fútbol busca seguir en pelea por liderato de su grupo

 Marzo 04, 2026

Intervino para salvar a su tía y murió apuñalado por la pareja de ella

Llegaron tirando bala y dejaron 9 tendidos en multifamiliares; 3 graves

¡Se mató en la cárcel! Recluso cae del techo intentaba agarrar un celular

Se escucha por ahí

Mecánico muere aplastado por vehículo en Pacora

