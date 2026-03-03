Que desde la alcaldía de David le mandan a decir al diputado pelotero “Tuto” Palacios que vaya allá personalmente y le diga en la cara al actual alcalde, Joaquín De León, todo lo que dijo en el pleno de la Asamblea. ¡La coalición de libre postulados está en llamas!

Que, hablando del chiricano “Tuto”, ayer tuvo que aguantarse en la Cuevita que Shirley y Patsy le restregaran en su cara el título de campeón de Panamá Oeste en el béis juvenil.

Que el profe Bernal recomendando el libro “Las Caras del Terrorismo Judicial”, que expone casos de vejaciones durante el periodo de la dictadura y del “varelato”, porque pone sobre el tapete la desgraciada situación de un MP que sigue practicando el terrorismo judicial aun después de la caída del “noriegato”.

Que, con la lonchera por las nubes, más de un papá ya estaba sudando frío este regreso a clases, pero en las comunidades cercanas a la mina la cosa cambió el panorama. Escuela Feliz de Cobre Panamá volvió con comidita diaria, mochilas bien equipadas y apoyo a las escuelas. Así que mientras en otros lados hacen malabares, allá el año arrancó con la barriga llena y la mochila lista.

Que la designada “extorsionadora” por el gobierno de USA, Annette Planells, reapareció para exaltar las supuestas bondades de su gestión en su paso por el diario de la 12 de Octubre. ¡Padre santo! Hay gente que no tiene vergüenza.

Que, hablando de la extorsionadora, me contaron que uno de sus focopeados anda de culi flojo.

Que Yamireliz y los libres postulados insistieron ayer, por tercera vez, en someter a votación en el pleno la citación del administrador de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP). La tercera no fue la vencida y la solicitud fue rechazada. ¡Están desesperados por taquillar!

Que la licen Guillermina McDonald sostiene que lo único que quedó demostrado en la farsa de Jodebrecht es que hubo un periodo de persecución en el que se tomaba cuanta cosa saliera para meterla al expediente con el fin de vincular a determinadas personas.

Que, siguiendo con la farsa de Jodebrecht, ya son varios los abogados penalistas que coinciden en que es una vergüenza que el Ministerio Público, teniendo peritos idóneos en el IMELCF, haya utilizado para su acusación informes elaborados por funcionarios sin la idoneidad, capacidad y experiencia para ello.

Que un chusco comenta que el mundo anda conteniendo el aliento por la guerra en el Medio Oriente y que los “pendejetes” de Vamos andaban ayer en la Cuevita estresados porque, según ellos, faltaba una sillita o un tablero en tal o cual escuela. Es triste verlos cómo se agarran de cualquier vaina, con tal de tirarle “hate” a Lucy.

Que ahora que diez de sus compatriotas fueron detenidos en Cuba por supuestas críticas a ese régimen, hay quienes esperan ver cuál va a ser la postura de grupos panameños adeptos a esa dictadura, como el Suntracs. ¿Marcharán hacia la embajada cubana para gritar: “Díaz-Canel, basura, lo tuyo es dictadura”?