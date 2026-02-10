Deportes - 10/2/26 - 11:43 PM

Panamá clasifica al Mundial Sub-17 de Fútbol

La selección nacional de esta categoría ganó de forma invicta el grupo B, incluyendo el triunfo del martes sobre Nicaragua 4-1.

 

Por: Joel Isaac González/ @GonzalezKmarena -

Panamá clasificó de forma invicta y de forma contundente al Mundial Sub-17 de Fútbol, al vencer 4-1 a Nicaragua en el estadio Rommel Fernández y llevarse el primer lugar del grupo B del Premundial Concacaf de esta categoría.

Para Panamá es la quinta ocasión en que logra su pase a la máxima cita de esta categoría. Ha clasificado a los mundiales Sub-17 de los años 2011, 2013, 2023, 2025 y ahora 2026, que se disputará nuevamente en Catar. 

De acuerdo al formato de competencia del Premundial de Concacaf, solo el primer lugar de los ocho grupos se ganaba su cupo al mundial, logrando Panamá su objetivo. 

Ganó sus tres compromisos del grupo B, incluyendo el de este martes ante Nicaragua. Venció el jueves 5 de febrero a Dominica 6-1 y el pasado sábado 7 superó 6-0 a Anguila

En el encuentro ante los pinoleros, los goles panameños fueron anotados por Lucas Norte (5'), Jossimar Insturain (10'), Estevis López (32') y Thiago Chalmers (83'). Nicaragua descontó al minuto 68.
 

