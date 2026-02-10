Deportes - 10/2/26 - 12:00 AM

Clásico Mundial dará dos plazas a América para Juegos Olímpicos 2028

Un total de ocho naciones del nuevo continente estarán buscando su clasificación a la máxima cita del deporte mundial.

 

Por: Estados Unidos EFE -

Estados Unidos tendrá un lugar automático en los torneos de béisbol y sóftbol de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, y las dos mejores naciones de la zona de las Américas en el Clásico Mundial del próximo mes obtendrán plazas.

NO DEJES DE LEER: Aníbal Godoy destaca fortaleza mental para eliminar a Pumas de la Unam

La Confederación Mundial de Béisbol y Sóftbol anunció ayer lunes que las dos mejores naciones del Clásico Mundial —aún no clasificados— en la tabla final del Clásico Mundial avanzarán a Los Ángeles 28.

Brasil, Colombia, Cuba, República Dominicana, México, Panamá, Puerto Rico y Venezuela competirán en el Clásico.

NO DEJES DE LEER: Tomás Rodríguez: ‘Seguiré trabajando, este es apenas el comienzo’

Un equipo de Asia y un equipo de Europa/Oceanía podrán clasificarse mediante el torneo Premier 12 de la WBSC este noviembre.

Te puede interesar

Seattle cobra revancha y conquista el segundo Súper Bowl en su historia

Seattle cobra revancha y conquista el segundo Súper Bowl en su historia

 Febrero 08, 2026
Trump dice que espectáculo de Bad Bunny fue "uno de los peores de la historia"

Trump dice que espectáculo de Bad Bunny fue "uno de los peores de la historia"

 Febrero 08, 2026
El Barça de Flick impone su jerarquía ante Mallorca y amplía ventaja

El Barça de Flick impone su jerarquía ante Mallorca y amplía ventaja

 Febrero 07, 2026
Rodrygo sufre lesión en su pierna derecha y estará unos 10 días de baja

Rodrygo sufre lesión en su pierna derecha y estará unos 10 días de baja

 Febrero 06, 2026
Sam Darnold y Drake Maye cumplen expectativas. Sólo uno ganará el Súper Bowl

Sam Darnold y Drake Maye cumplen expectativas. Sólo uno ganará el Súper Bowl

 Febrero 06, 2026

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Conductor fallece al saltar de cabezal de camión articulado

Conductor fallece al saltar de cabezal de camión articulado
Mujer muere atropellada: Intentó mediar entre conductores de autos colisionados

Mujer muere atropellada: Intentó mediar entre conductores de autos colisionados
Ocupante sale proyectado y muere al chocar camioneta contra puente

Ocupante sale proyectado y muere al chocar camioneta contra puente

Mujer embarazada, herida tras caer de un puente peatonal en Penonomé

Mujer embarazada, herida tras caer de un puente peatonal en Penonomé
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí