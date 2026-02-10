Clásico Mundial dará dos plazas a América para Juegos Olímpicos 2028
Un total de ocho naciones del nuevo continente estarán buscando su clasificación a la máxima cita del deporte mundial.
Estados Unidos tendrá un lugar automático en los torneos de béisbol y sóftbol de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, y las dos mejores naciones de la zona de las Américas en el Clásico Mundial del próximo mes obtendrán plazas.
La Confederación Mundial de Béisbol y Sóftbol anunció ayer lunes que las dos mejores naciones del Clásico Mundial —aún no clasificados— en la tabla final del Clásico Mundial avanzarán a Los Ángeles 28.
Brasil, Colombia, Cuba, República Dominicana, México, Panamá, Puerto Rico y Venezuela competirán en el Clásico.
Un equipo de Asia y un equipo de Europa/Oceanía podrán clasificarse mediante el torneo Premier 12 de la WBSC este noviembre.