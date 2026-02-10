Deportes - 10/2/26 - 12:00 AM

Tomás Rodríguez: ‘Seguiré trabajando, este es apenas el comienzo’

El delantero panameño manifestó que se siente con mucha confianza y contento con el Saprissa.

 

Por: Joel Isaac González joel.gonzalez@epasa.com -

El delantero panameño Tomás Rodríguez sigue asentándose en el fútbol de Costa Rica, al anotar su segundo gol en el Torneo Clausura 2026 tico, que le dio la victoria 2-1 sobre el San Carlos.

NO DEJES DE LEER: Panamá busca hoy ante Nicaragua su pase al Mundial Sub-17 de Fútbol

Rodríguez, en entrevista publicada en el diario digital La Teja, manifestó que se siente con mucha confianza y contento con su equipo.

“Nos sentimos con muchísima confianza, sabemos que nos urgen los puntos y tenemos que sacar la mayor cantidad posible. En lo personal, me siento muy contento y seguiré trabajando; este es apenas el comienzo. Medford es un entrenador exigente y nos estamos adaptando al trabajo de él”, añadió.

NO DEJES DE LEER: Aníbal Godoy destaca fortaleza mental para eliminar a Pumas de la Unam

El jugador panameño también habló de la importancia de obtener los tres puntos en casa, pues en lo que llevamos del torneo, los saprissistas no sabían qué era obtener un triunfo en el Ricardo Saprissa.

